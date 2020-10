Ariano, 12 contagi al Frangipane. Torna l'incubo covid Il sindaco Franza all'Asl: "Tamponi a tutto il personale medico e paramedico dell'ospedale"

Dodici contagi accertati in ospedale , torna l'incubo coronavirus ad Ariano Irpino. A seguito dello screening periodico tramite tampone naso-faringeo effettuato sul personale sanitario del ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, sono risultati positivi al Covid-19 un medico, sei infermieri e un Oss in servizio presso il presidio ospedaliero, oltre a quattro pazienti, di cui uno deceduto nella giornata di ieri. I pazienti risultati positivi al Covid-19 sono stati dimessi a domicilio, in isolamento, e presi in carico dal dipartimento di prevenzione.

Già nella giornata di ieri - fa sapere l'Asl - sono stati sottoposti a nuovo screening i reparti interessati da casi di positività, mentre oggi si sta procedendo con l'esecuzione del tampone naso-faringeo anche al personale sanitario impiegato in tutto il resto dell'ospedale, al personale amministrativo, agli operatori di ditte esterne che prestano servizio nel presidio e ai degenti. Dopo aver sanificato già le unità operative interessate dal contagio, oggi si sta procedendo alla sanificazione dell'intero ospedale.

Presso il polo ospedaliero di Ariano periodicamente viene effettuato screening tramite test sierologico e tampone naso-faringeo su tutti i dipendenti. Tutti i pazienti vengono sottoposti a tampone in ingresso e in uscita, allo scopo di monitorare lo stato di salute del personale e garantire la sicurezza di degenti ed operatori. Come da normativa e da protocollo vigente, tutti gli ambienti ospedalieri sono puntualmente sanificati.

La notizia si era già diffusa dalla serata di ieri in città. Ed è stato il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, nella mattinata di oggi, ad inviare una nota urgente al direttore generale dell’Asl Avellino Maria Morgante.

Nella lettera si chiede con forza, a nome dell’amministrazione comunale, che tutto il personale medico e paramedico di tutti i reparti dell’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino, venga sottoposto ad un immediato screening.

"La struttura ospedaliera arianese, com'è noto, è in prima linea nel trattamento dell’epidemia che in tutta Italia ha decimato il personale medico e infermieristico.

Pertanto, si ritiene necessario tutelare in primo luogo il personale sanitario, parasanitario e gli addetti ad altre mansioni del nosocomio, al fine di salvaguardare i cittadini e tutti coloro che si rivolgono alla struttura ospedaliera."