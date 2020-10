Ariano e la barzelletta di via Fontananuova Quella buca in piena curva ora è ad altissimo rischio per automobilisti e centauri

Sta diventando una barzelletta o meglio lo è già diventata la storia di via Fontananuova ad Ariano Irpino. Una perdita di acqua, in piena curva trasformatasi in un rompicapo. Riparazioni su riparazioni, spreco di acqua e di denaro. E come se non bastasse ora vi è una insidiosissima buca, l'ennesima presente sulle strade di Ariano e non solo ad altissimo rischio per automobilisti e centauri. Ne sanno qualcosa proprio questi ultimi esposti a tragedie ogni giorno, spesso non per la velocità di una moto ma per lo stato di precarietà e segnaletica carente lungo le varie arterie. A Fontananuova ora la misura è davvero colma. Non interessa alla popolazione se i lavori coincidano con il traffico che si registra lungo questa erteria o meno. Non ci sono più scusanti che reggano. Vanno eseguiti subito, in maniera risolutiva e definitiva.