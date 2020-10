Franza sindaco: fascia e giuramento nel giorno del compleanno Primo consiglio comunale a palazzo di città. Eletto Orsogna presidente e vice Della Croce

Indossa nuovamente la fascia da sindaco, giura di essere fedele alla repubblica e di osservare la costituzone italiana Enrico Franza e lo fa nel giorno del suo compleanno e del primo consiglio comunale convocato a palazzo di città.

"E' una squadra che risponde ad una composizione diversa, nuova del consiglio comunale, in larga parte rinnovata e che risponde ad una logica di convergenza tra nuove e maturate esperienze nel campo amministrativo. Fare in modo che si possa costruire un ponte non solo tra maggioranza e opposizione ma tra passato e futuro passando per il presente. Ci attendono importanti sfide. Auspico la massima collaborazione proficua soprattutto sull'emergenza sanitaria fino a coinvolgere anche i colleghi sindaci del territorio. Solidarietà, energie, idee e progettualità mi auguro rimangano in vita contro polemiche sterili, o logiche politiche di appartenenze che certamente non giovano a nessuno."

La seduta presieduta inizialmente dal consigliere comunale Emerico Maria Mazza si apre con un minuto di raccoglimento per le oltre 30 vittime da Covid-19 ad Ariano Irpino e queste parole: "Questo silenzio, resti assordante e prepotente nei nostri cuori e nelle nostre teste e valga più di dieci, cento, mille discorsi, peggio se infarciti solo di buone intenzioni e di retorica. Le parole facciano seguito ai fatti. E le azioni siano la conseguenza dei fatti. Ce lo chiede la città intera e ce lo impone il momento drammatico che stiamo vivendo."

Arriva poi l'elezione del presidente del consiglio comunale e del suo vice in comune accordo, buon segnale di partenza questo, tra maggioranza e opposizione. Luca Orsogna il quale ha dedicato il suo traguardo al compianto Giovanni Maraia e Antonio Della Croce quest'ultimo in virtù della maturata esperienza in consiglio e stima da parte di tutti i consiglieri presenti in aula.

Parole distensive, volte alla massima collaborazione sono arrivate dal capo dell'opposizione Marco La Carità: "Le sfide del tempo in cui ci troviamo a vivere all'interno di una società complessa richiedono lo sforzo di tutti. Noi collaboreremo nel rispetto dei ruoli che ci ha consegnato questa città. Saremo attenti, vigili e studieremo nei minimi particolari la validità e l'efficacia di ogni procedimento amministrativo. Non è nel nostro stile alzare le barricate, non ci appartiene questo cultura, ma saremo costretti a farlo se si persegue l'interesse del singolo e non della collettività. Avremo buona coscienza affinchè possa nascere il futuro di Ariano, oggi come ieri."

Nel corso della seduta presieduta da Luca Orsogna è stato osservato un doveroso minuto di silenzio per il compianto avvocato, ex senatore e ammistraore della città di Ariano Luigi Franza.