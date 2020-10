E' morto l'avvocato Majorano, era il marito del prefetto Spena Aveva 62 anni

Non ce l'ha fatta l'avvocato Lucio Majorano, marito del prefetto di Avellino Paola Spena, deceduto dopo aver combattutto contro un brutto male. Oggi avrebbe compiuto 62 anni, ma ieri il suo cuore non ce l'ha fatta e si è fermato per sempre. L'avvocato Majorano fino alla scorsa settimana aveva lavorato, sempre in prima linea nella difesa dei principi cardine della giurisdizione. 35 anni di onorata carriera per l'avvocato penalista protagonista del foro napoletano. Nella sua lunga e brillante carriera l'avvocato Majorano ha difeso politici, manager, rappresentanti dello stato e imprenditori nei processi celebri della storia degli scorsi decenni. Avvocato penalista di rango ha seguito da protagonista storici processi del territorio da quello sulla crisi rifiuti in Campania, passando per l'era di tangentopoli, senza dimenticare il suo lavoro nel processo sui sequestri nella terra dei fuochi, solo per citare alcune fasi della sua carriera.

Erede e rappresentante autorevole di una famiglia di giuristi, Majorano lascia la moglie Paola Spena e la figlia Natalia. I funerali si terranno oggi alle 13.30 nella chiesa di San Pasquale a Chiaia.