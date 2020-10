Covid 1202 casi. Avellino, 120 contagi. "Serve il Maffucci" Il sindaco Festa: il contagio nelle famiglie. Serve struttura per accogliere infetti non gravi

Coronavirus record di contagi in Irpinia. Sono 94 i nuovi contagi, 91 ufficializzati dall'asl tre segnalati direttamente dal sindaco Vito Pelosi di Serino. Un record che inquieta e che fa salire a 1.202, tra guariti e deceduti, il numero complessivo dei casi da inzio luglio.

In testa alla lista dei comuni con più persone infette continua ad esserci Mirabella Eclano che ne conta 124 di casi. Seguono Avellino con 120 e Cervinara con 114. Ancora: Avella (62), Baiano (54), Mercogliano (44), Sperone (39), San Martino Valle Caudina (35), Grottaminarda (33), Frigento (32), Montella (29), Ariano Irpino (28), Monteforte Irpino (24), Rotondi (21), Bonito (20), Mugnano del Cardinale (20), Solofra (20), Atripalda (20) solo per citare i primi comuni. Ma la mappa del contagio è ampia e sono davvero pochissimi i comuni, che resistono e che sono ancora covid free. Cifre e numeri che inquietano. Senza contare che sono 14 i decessi negli ultimi 14 giorni e oltre sessanta i ricoverati coronavirus tra Moscati e Landolfi..

Il sindaco Festa smorza l'ipotesi di un allarme contagi a catena nel capoluogo e parla di nuclei familiari, definiti e individuati, in cui si è sviluppato il contagio.Insomma, si tratterebbe di famiglie che sono state infettate da giovani. I 17 casi di ieri sono il risultato delle comunicazioni dei laboratori privati all'Asl, come spiega Festa. Infatti proprio la scorsa settimana i laboratori accreditati sono stati presi d'assalto da intere famiglie in allarme, per eventuali esposizioni al rischio contagio nella vita sociale dei ragazzi .

Il sindaco Festa nei giorni scorsi ha più volte rimarcato la necessità di riattivare il Maffucci e renderlo Covid Hospital, una struttura in cui accogliere e assistere in sicurezza le famiglie, i malati covid.