Coronavirus, altri 69 contagi: 1271 casi in Irpinia Il bollettino dell'Asl: il virus attacca la provincia di Avellino

Coronavirus, arriva a quota 1271 il numero dei contagi in provincia di Avellino. Lo rende noto l'asl nel consueto bollettino che aggiorna i dati dei casi comune per comune. Sono stati 720 i tamponi analizzati e sono risultate positive al Covid 69 persone: 5, residenti nel comune di Ariano Irpino; 2, residenti nel comune di Atripalda; 2, residenti nel comune di Avellino; 7, residenti nel comune di Carife, contatti di positivo; 1, residente nel comune di Cassano Irpino; 3, residenti nel comune di Cervinara, contatti di positivo; 2, residenti nel comune di Frigento; 1, residente nel comune di Grottolella; 3, residenti nel comune di Guardia Lombardi; 1, residente nel comune di Luogosano; 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; 4, residenti nel comune di Monteforte Irpino; 1, residente nel comune di Montemiletto; 6, residenti nel comune di Montoro; 2, residenti nel comune di Nusco (ma si tratta di un lavoratore e una paziente della locale Rsa ma residenti in altri comuni) 1, residente nel comune di Pago Vallo Lauro; 9, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina, contatti di positivo.

"Dopo esserci confrontati con l'asl ed i medici di base - spiega il sindaco Pisano di San Martino -, alla luce delle recenti disposizioni contenute nei diversi OPCM e dell'esito dei tamponi effettuati nei giorni passati, 12 persone hanno richiesto all'asl la revoca del provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio, per cui possono essere riammessi in comunità. Nel frattempo, informiamo che, ad oggi, nove persone sono guarite. Siamo arrivati ad avere nella nostra comunità 26 persone positive al covid-19 ed ancora in isolamento domiciliare obbligatorio. Stiamo vivendo un momento difficile che richiede senso di responsabilità da parte di tutti, pertanto vi invitiamo a ridurre al minimo i rapporti con gli altri, nonché ad evitare assembramenti, rispettare il distanziamento fisico e ad indossare sempre la mascherina".