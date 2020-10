Ariano, ristoratori in campo: "Questo lockdown è un flagello" Delegazione ricevuta a palazzo di città dal sindaco Franza e dagli assessori Molinario e Ninfadoro

Una chiacchierata tra commercianti sotto il porticato del municipio ad Ariano Irpino per stabilire insieme strategie di azione al fine di evitare il fallimento totale. Tra le iniziative più clamorose da parte degli operatori della ristorazione vi sarebbe anche quella di consegnare i registratori di cassa all’agenzia delle entrate in segno di protesta.

“L’industria che abbiamo in queste zone è la ristorazione, vederla morire così è una sofferenza enorme per tutti. Questo nuovo lockdown è un flagello. Lo hanno fatto senza dare alcun contributo a noi operatori – afferma Guglielmo Ventre noto chef arianese – vogliono che chiudiamo, però nessuno di loro, si è abbassato il proprio stipendio. Questa è la cosa deprimente. Loro prendono i 14.000 euro e a noi ci fanno morire. Ci sono persone con famiglie e figli che non sa più come pote vivere.”

Una delegazione è stata ricevuta a palazzo di città dal sindaco Enrico Franza e dagli assessori Pasqualino Molinario e Antonio Ninfadoro.

“Con la diligenza di buoni padri di famiglia, stiamo cercando di seguire queste rivendicazioni sacrosante, giuste, questa sofferenza che ormai si percepisce, non solo nelle famiglie ma anche nelle attività economiche. Siamo impegnati insieme nella stessa battaglia - fa sapere il neo assessore Antonio Ninfadoro - gli operatori economici, hanno anche capito che il comune non può tutto. Non abbiamo un’autonomia normativa illimitata. Non è che possiamo abolire le tasse come vogliamo. Ma fin dove noi possiamo spingerci, lo faremo. Oltre quel limite non possiamo andare. Da qui, una volta individuato, quello che possiamo fare, insieme, troveremo la soluzione migliore.”

Oggi intanto una delegazione di ristoratori si incontrerà nel pieno rispetto delle misure anti covid per stilare insieme un documento da consegnare al sindaco, il quale a sua volta interesserà il prefetto di Avellino Paola Spena e il governo.