Rione Mazzini, rinasce il Polo del Volontariato La soddisfazione dell'assessore Luongo

“Questa mattina ho incontrato la Misericordia, i Falchi Antincendio, la Croce Rossa, le Guardie Ambientali, i Cavalieri di Malta, l’Avi, l’Ari e Laira Radiamatori presso l’ex asilo di Rione Mazzini, struttura fino a qualche mese fa abbandonata”. A comunicarlo l'assessore Stefano Luongo.

“Il Polo del Volontariato si arricchisce con nuove realtà. Tutte le associazioni della Protezione civile di Avellino, infatti, avranno a disposizione dal Comune una struttura funzionale e moderna per poter operare più efficientemente in caso di emergenza al fine di garantire l’incolumità delle persone e del territorio. Il periodo che stiamo affrontando è molto delicato, inutile ribadirlo, ma è compito di una buona Amministrazione farsi trovare preparata attraverso un coordinamento unico e un’organizzazione impeccabile in grado di supportare tempestivamente le persone maggiormente in difficoltà, così come accadde in primavera.

Il Polo del Volontariato e della Protezione Civile, che si concretizza logisticamente nell’asilo di Rione Mazzini e nell’ex Eca di via Tagliamento- conclude Luongo- sarà completato nelle prossime settimane coinvolgendo le associazioni di volontariato socio-sanitarie, risorse fondamentali per la prevenzione e l’assistenza medica”.