Covid, trentasei contagi a Villa dei Pini Si attende la conferma da parte delle autorità sanitarie: l'intero complesso in isolamento

Si aspetta la conferma da parte delle autorità sanitarie, ma la notizia è più di una voce raccolta per strada: presso la Villa dei Pini, la clinica privata di contrada Pennini, ci sarebbero decine di pazienti risultati positivi. Complessivamente, tra pazienti, medici e fisioterapisti sarebbero trentasei. Sarebbero il risultato di uno screening di massa che adesso dovrà essere confermato da ulteriori analisi. Alla luce di questi dati allarmanti, tutto il complesso sanitario dovrebbe essere posto in totale isolamento, in attesa del trasferimento in strutture più attrezzate di pazienti con situazioni sanitarie più difficili e complesse.

Desta preoccupazione questo improvviso cluser in quanto la clinica Villa Dei Pini ha sempre applicato, in modo rigoroso, tutti i protocolli previsti per garantire la sicurezza ai degenti ed al personale impiegato. E sembra di rivedere le stesse scene della scorsa primavera, quando, drammaticamente lasciati soli, i dipendenti di una clinica privata di Ariano Irpino finirono per dover gestire impotenti, senza mezzi e senza aiuti esterni, decine di pazienti positivi, tutti anziani. La circostanza, poi denunciata pubblicamente tanto da dar vita a una inchiesta della magistratura, non avrebbe dovuto ripetersi.