Ariano,auto impantanate a Cariello: nel fango anche la postina I residenti: "Come faremo ad affrontare l'inverno in queste condizioni? Qualcuno ci aiuti."

Auto impantanate a Cariello, nel fango anche la postina. Per residenti e non è ormai un calvario quotidiano. La nuova Creta è qui, sul versante opposto della città di Ariano.

Negli anni scorsi i residenti rimasero letteralmente isolati durante l'emergenza neve a tal punto che una famiglia dovette richiedere l'intervento della protezione civile Campania e dei vigili del fuoco.

E' dalla fine dell'estate scorsa che gli abitanti stanno affrontando una vera e propria emergenza. Le prime avvisaglie a causa delle precipitazioni si erano avute già a fine settembre. In alcuni punti anche venti centimetri di fango. Agli inizi di ottobre rimase bloccato un moto ape alla guida di un giovane e anche in quell'occasione fu richiesto l'intervento dei caschi rossi.

Disagi da entrambi i versanti. "Sia da sotto che da sopra - non sappiamo più da dove passare - ci dice una donna - confidiamo in un intervento rapido da parte del Comune. Come faremo ad affrontare l'inverno in queste condizioni? Qualcuno ci aiuti."