Trovato inzuppato in fondo ad un bidone della spazzatura Ancora un gesto ignobile compiuto da persone senza cuore

Inzuppato in fondo ad un bidone della spazzatura. Lo ha trovato così una donna nel popoloso Rione Martiri ad Ariano Irpino. E' l'ennesima e triste azione malvagia compiuta da persone senza cuore.

Fortuna ha voluto che quel bidone in plastica era stato già svuotato altrimenti sarebbe morto tra i rifiuti in un compattatore.

Piangeva ed era disperato come un bimbo. Mary la donna che si è accorta di lui lo ha preso e messo subito al riparo, asciugandolo e rifocillandolo. E' ora in attesa di una persona che voglia prenderlo in cura e con la sua dolcezza fargli dimenticare questa crudele azione.