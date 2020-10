Potere al Popolo: "Tamponi gratis per chi ne ha bisogno" Da Ariano, l'appello del movimento politico: "Sulla salute non si specula!"

Stamane alle 8.00, un gruppo di attivisti della nascente sezione arianese del movimento politico "Potere al Popolo", frutto della collaborazione di comitati e associazioni campane che da tempo si adoperano per contrastare, quella che in una nota definiscono: "la disumanità dei nostri tempi, il cinismo del profitto, le discriminazioni di ogni tipo" - ha dato vita nei pressi dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino, ad un momento di contestazione pacifica al grido: "Sulla salute non si specula! Tamponi gratis per chi ne ha bisogno."

Gli attivisti oltre ad affiggere uno striscione sul viadotto Maddalena, nei pressi dell'ospedale Frangipane come si evince dalla foto, hanno realizzato un video diffuso alla stampa che vi mostriamo allegato alla nota.

"In Campania, tra le spese straordinarie per affrontare l’emergenza Covid, quella per i tamponi è sempre stata in coda. Il presidente De Luca ha sempre sottovalutato l’importanza di un’attività che significa allo stesso tempo prevenzione e tracciamento.

A causa di ciò - denunciano gli attivisti - dobbiamo pagare di tasca nostra qualcosa che dovrebbe esserci garantito e così ci troviamo obbligati a fare ricorso ai laboratori privati, per evitare settimane di attesa che rischiano di aumentare la possibilità di contagio e creano ingenti problemi sociali, familiari e lavorativi. E spendiamo tanto, tra i 60 e gli 80 euro. Per ogni persona. Per ogni tampone.

Non basta lamentarsi e nemmeno solo denunciare le storture di un sistema che ha favorito la speculazione perfino sulla salute, sulla pelle di tanti. Serve dare risposte immediate."

Per risolvere questa situazione, il coordinamento di Potere al Popolo chiede:

Tamponi gratuiti nel pubblico e nel privato, purché effettuati su indicazione medica.

Imposizione di un prezzo fisso e calmierato per i tutti laboratori privati accreditati dalla Regione.

Attivazione di quei laboratori pubblici ancora inutilizzati e incremento della capacità di analisi di quelli sottoutilizzati, attraverso un piano assunzioni immediato, la dotazione dei macchinari necessari.

Più risorse per i servizi di assistenza domiciliare, per le Usca e per la rete dei medici di medicina generale.

Nuove assunzioni (ad oggi mancano addirittura 300 medici di base!) e coinvolgimento immediato delle facoltà e delle scuole di specializzazione universitarie nei servizi di assistenza territoriale.

Chiarezza sullo smantellamento in atto dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino a vantaggio di altre strutture della provincia di Avellino

Chiarezza sui criteri decisionali che hanno visto l’emergenza Covid gravare sulla sola struttura ospedaliera di Ariano Irpino.