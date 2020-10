Covid Irpinia, mai così tanti: 247 contagi. 66 ad Avellino Escalation di contagi in provincia di Avellino

Coronavirus boom di contagi in Irpinia, dove in 24 ore di screening e analisi dei tamponi sono 247 i casi di positività emersi. Elevatissimo il numero di casi nel capoluogo. Sono 66 i nuovi contagiati. Ma scorrendo i dati spunta una incredibile sequela di comuni, in cui continuano ad esserci cluster e focolai di contagio.

Nelle ultime 24 ore sono stati 1.730 tamponi analizzati e sono risultate positive al COVID 19 247 persone. Ecco la nuova mappa del contagio in provincia di Avellino caso per caso, comune per comune:

- 6, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

- 2, residente nel comune di Ariano Irpino;

- 5, residente nel comune di Atripalda;

- 33, residenti nel comune di Avella;

- 66, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Calabritto;

- 2, residenti nel comune di Candida, ricoverati presso l’AORN “Moscati” di Avellino;

- 1, residente nel comune di Capriglia;

- 1, residente nel comune di Castelfranci;

- 4, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Chianche;

- 2, residenti nel comune di Fontanarosa;

- 8, residenti nel comune di Forino;

- 2, residenti nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Greci;

- 5, residenti nel comune di Grottaminarda, contatti di positivo;

- 1, residente nel comune di Grottolella;

- 2, residenti nel comune di Lauro;

- 6, residenti nel comune di Marzano di Nola;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 6, residenti nel comune di Mercogliano, di cui uno ricoverato presso l’AORN “Moscati” di Avellino;

- 12, residenti nel comune di Mirabella Eclano, contatti di positivo;

- 1, residenti nel comune di Montefalcione;

- 9, residente nel comune di Monteforte Irpino, contatti di positivo;

- 1, residente nel comune di Montefusco;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 3, residenti nel comune di Montemiletto;

- 6, residenti nel comune di Montoro;

- 4, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 9, residenti nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto D’Alpinolo;

- 1, residente nel comune di Pietrastornina;

- 1, residente nel comune di Prata PU;

- 2, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 2, residenti nel comune di Quadrelle;

- 1, residente nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di Rocca San Felice;

- 3, residenti nel comune di Rotondi;

- 2, residenti nel comune di San Potito Ultra;

- 1, residente nel comune di Santa Paolina;

- 1, residenti nel comune di Sant’Andrea di Conza;

- 2, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

- 5, residenti nel comune di San Michele di Serino;

- 2, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 1, residente nel comune di Scampitella;

- 2, residenti nel comune di Serino;

- 2, residenti nel comune di Sirignano;

- 6, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sturno, contatto di positivo;

- 1, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

- 1, residenti nel comune di Vallesaccarda;

- 3, residenti nel comune di Volturara Irpina.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.