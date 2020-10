Covid, 83 pazienti all'Azienda Moscati: 7 in intensiva Numeri in crescita continua

Nel giorno in cui si raggiunge il massimo dei contagi mai registrati in Irpinia, ben 247 a fronte di 1.730 tamponi processati, l'Azienda Ospedaliera Moscati fa i conti con numeri sempre in crescita. Reparti dedicati ormai quasi saturi e soliti problemi di affollamento al Pronto Soccorso di Contrada Amoretta con l'arrivo di diversi casi sospetti. In totale sono 83 i pazienti Covid ricoverati. 41 alla Palazzina Alpi di cui 7 sono in terapia intensiva. Altri 8 ricoverati in Medicina d'Urgenza, 11 in Malattie infettive, 8 in Geriatria e infine 15 sistemati nell'area Covid del Landolfi di Solofra.