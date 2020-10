Avellino, ecco il Covid Center: tamponi e test per i cittadini I tamponi a cura dell'Asl saranno eseguiti sui contatti dei positivi su chiamata dell'Azienda

Prende forma il nuovo Covid Center a Campo Genova con Asl e Comune di Avellino in campo. Le tende allestite, al momento quattro, sono dell’esercito italiano e i tamponi saranno eseguiti nella modalità Drive In.

Da domani il campo è operativo. I tamponi sono stati predisposti dall’Asl di Avellino. Cinque i centri in Irpinia che potranno contare sui tamponi a tappeto dell’azienda sanitaria sui contatti dei positivi, ad Avella, Avellino, Cervinara, Montella e Ariano Irpino.

I tamponi saranno eseguiti sui contatti stretti di casi positivi al Covid 19.

“Le postazioni opereranno da domani, sabato 31 ottobre nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00 in modalità drive-in, somministrando i tamponi ai cittadini inseriti negli elenchi forniti dal servizio di epidemiologia e prevenzione - spiega la manager Maria Morgante, presente stamane durante le operazioni di sistemazione delle tende e strumentazioni -.

La postazione drive in di Avellino sarà attiva dal lunedì al sabato, nella stessa fascia oraria, in quanto postazione di riferimento anche per gli ambiti distrettuali di Monteforte Irpino e Atripalda. Il cittadino, dopo essere stato avvertito dall’Asl, tramite servizio recall, attivato ad hoc, circa la sede, la data l’orario fissato per l'esecuzione del tampone, dovrà recarsi presso la postazione indicata, provvisto di tessera sanitaria. Il nominativo della persona sottoposta a tampone, sarà inserito, tramite lettura della tessera sanitaria, sulla piattaforma regionale sinfonia (anagrafe degli assisti) dove, una volta processato il tampone, verrà caricato il referto dal laboratorio incaricato dell’analisi, consentendo di leggere in tempo reale il risultato sia al Sep che al medico di medicina di base dell'assistito”.

Ma scende in campo anche il Comune di Avellino che garantirà anche test seriologici ai cittadini avellinesi. “Il virus corre troppo rapido - spiega Festa - e abbiamo deciso di garantire test seriologici ai cittadini. Ci affiancheremo all’attività dell’Asl per garantire un maggiore controllo sulla diffusione del contagio”.

Insomma, nel capoluogo da domani si parte con una attività di controllo nel capoluogo.

Sullo sfondo il progetto di realizzare un Covid Hotel in cui assistere i cittadini positivi, così da evitare che il contagio si sviluppi nelle famiglie.

“La proposta pubblica presentata alla Regione resta quella del Maffucci, ma faremo un bando per coinvolgere il privato che potrà proporre strutture in cui sistemare i positivi - spiega Festa -“.