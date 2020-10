De Luca: Ariano e Solofra torneranno ospedali non covid Lo ha dichiarato nel corso della diretta web del venerdi

Ariano e solofra torneranno ad essere ospedali non covid, come prima. Si tratta di provvedimenti temporanei, adottati in emergenza. Lo ha dichiarato il governatore Vincenzo de Luca nel corso della sua consueta diretta web del venerdi. Ha voluto chiarire che la trasformazione dei due pless ospedalieri irpini in covid hospital è stata necessaria ma non è definitiva.

"Ad Ariano spesso qualcuno ama fare demagogia. Perciò voglio rassicurare tutti: l'ospedale tornerà ad essere Dea di I livello, lo abbiamo voluto noi. Lo dico anche per Solofra. Evitiamo di dire stupidaggini" ha detto De Luca che poi ha elogiato i cittadini di Ariano Irpino, che "durante il periodo di zona rossa si sono sottoposti al tampone in massa, non è accaduta la stessa cosa ad Arzano"