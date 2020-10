Tamponi anche nel Vallo Lauro, la battaglia vinta dai sindaci L'Asl recepisce le richieste dei primi cittadini

Hanno vinto la loro battaglia i sindaci del Vallo Lauro. L'Asl effettuerà tamponi in modalità drive-in anche nei comuni a ridosso del Napoletano.

Sono arrivati di buon'ora a via degli Imbimbo i primi cittadini di Moschiano, Rosario Addeo, di Marzano di Nola, Francesco Addeo e di Quindici, Eduardo Rubinaccio – in rappresentanza di tutti i colleghi dell’area per un confronto con i vertici.

Hanno manifestato alla manager Maria Morgante il loro disaccordo sul fatto che, nelle cinque postazioni mobili previste dall’azienda sanitaria, non fosse stato previsto nessun paese del Vallo.

Troppo rischioso far spostare i cittadini per arrivare ad Avella - hanno fatto notare al direttore generale - E allora l'Asl ha recepito le loro richieste e si parte lunedì da Quindici, al campo sportivo, con i test sulla popolazione.

Intanto all'azienda ospedaliera Moscati sono in totale 93 i pazienti Covid tra Palazzina Alpi, reparti e Landolfi con 7 ricoverati in terapia intensiva.