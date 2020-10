Ariano, cimitero in sicurezza: organizzazione perfetta Afflusso intelligente, misurazione della temperatura e grande senso di responsabilità

Afflusso ordinato sia in ingresso che in uscita. Un apposito percorso in sicurezza, volontari, polizia municipale e dipendenti dell'area tecnica in campo. Nessuna falla. Tutto sta funzionando in maniera disciplinata e nel rispetto delle misure anti covid fuori e dentro il cimitero di Ariano Irpino. Recepite a pieno le indicazioni del sindaco Enrico Franza e dell'amministrazione comunale. Sul posto in mattinata il vice sindaco Carmine Grasso.

Misure messe in atto in considerazione dell’importanza che la ricorrenza di tutti santi e la commemorazione dei defunti rappresenta per la cittadinanza e facendo seguito alle raccomandazioni contenute nell'ultima nota Anci Campania.

Molti sono coloro che hanno anticipato già da ieri la visita ai propri cari in considerazione del maggiore afflusso prevosto nelle giornate di domani e dopo domani. Orario di apertura del luogo sacro: 08:00-20:00.

Al fine di evitare assembramenti, è stata prevista un’entrata e un’uscita differenziata dai cancelli principali e un’area di sosta pedonale all’interno del parcheggio dove poter attendere il proprio turno di ingresso.

In caso di eccessivo affollamento l’accesso potrà essere temporaneamente chiuso per consentire il deflusso in sicurezza verso l’uscita.

Oltre alla possibilità di usufruire del parcheggio nel piazzale antistante il cimitero,che ha una capienza limitata, l’amministrazione rende disponibile gratuitamente il parcheggio Silos Calvario con servizio, anch'esso gratuito, di navetta per raggiungere il cimitero.

Il servizio di navetta è assicurato a ciclo continuo dalle ore 8 alle ore 20.00 e praticherà il seguente percorso: piazzale Calvario-via Carnale-via S. Giovanni-Cimitero. Inoltre, saranno attive anche le normali corse "Manna-Camporeale", anch’esse gratuite, per raggiungere il cimitero. Sarà garantito il rispetto delle norme anticovid.

L’accesso al cimitero è consentito previa misurazione della temperatura corporea non superiore ai 37.5° e utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) correttamente indossati.

Durante la visita ai defunti occorrerà mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed è consigliato non trattenersi più del tempo strettamente necessario.

Il rispetto di queste semplici regole sarà garantito tramite le associazioni di volontariato presenti all’ingresso e all’interno del cimitero.

"La nostra comunità, duramente colpita dalla prima ondata del virus - ribadisce l'amministrazione comunale - ha già dimostrato di saper affrontare consapevolmente e responsabilmente le difficoltà e le restrizioni imposte al fine di limitare e contenere il contagio. Ci affidiamo nuovamente al grande senso di responsabilità degli arianesi affinchè siano osservate le prescrizioni e raccomandazioni delle autorità."