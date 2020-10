Esercito in soccorso dell'Asl: partiti i test a Campo Genova Intanto la Procura vuol vederci chiaro sui contagi nelle Rsa

Medici e infermieri dell'esercito italiano in soccorso dell'Asl ad Avellino. A campo Genova sono partiti i tamponi in modalità drive in per i contatti dei positivi. In fila anche il sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto dopo i casi riscontrati all'interno del comando dei vigili urbani con 5 contagiati. L'obiettivo è screenare quanta più gente possibile e al tempo stesso alleggerire la pressione sul personale dell'Asl.

Il sindaco Festa nel frattempo annuncia l'avvio nei prossimi giorni di uno screening di massa del Comune in collaborazione con l'ordine dei medici con test sierologici e tamponi rapidi.

E intanto aumentano anche i casi tra i medici di famiglia in prima linea nella lotta al virus. Tra di loro non mancano anche casi più gravi costretti al ricovero in ospedale.

Ma a creare preoccupazione ora sono soprattutto i focolai esplosi nelle rsa. La Procura ora vuol vederci chiaro sull'escalation di contagi nelle strutture di Volturara Irpina e Sturno. Al momento non si configura nessuna ipotesi di reato ma sono al vaglio le comunicazioni con l'Asl per capire se tutto ha funzionato come doveva nella gestione dell'assistenza agli anziani.