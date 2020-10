Platea di fondazione all'ex Giorgione: 40 betoniere all'opera Ariano: primi 330 metri cubi di calcestruzzo. Si va avanti senza ostacoli

330 metri cubi di calcestruzzo, 200 nel primo giorno e 130 nel secondo pari a circa 40 betoniere. Sono i primi numeri che arrivano dal cantiere del polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare, l’ex complesso Giorgione dove è stata realizzata parte della platea di fondazione.

Si tratta di un’opera di fondamentale importanza per le aree interne da realizzare con i fondi della Provincia di Avellino guidata dall'ex presidente Domenico Gambacorta, in attuazione dell’accordo bilaterale firmato il 29 dicembre 2015 che ha previsto lo stanziamento di 12 milioni di euro.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza sta seguendo insieme all’area tecnica e direzione lavori con la massima attenzione l’opera, curiosità tra la gente, commercianti e residenti.

I lavori procedono in maniera spedita e ordinata. Il 27 maggio scorso a palazzo di città, la firma del contratto da parte dell'ex commissario straordinario Silvana D'Agostino con Ati consorzio stabile costruzioni (capogruppo mandataria, importo 7.254.173,79.

La deliberazione della giunta comunale è la numero 135 del 13/06/2016 con la quale veniva approvato il documento preliminare della progettazione per la realizzazione del polo scolastico di eccellenza alberghiero e agroalimentare della città di Ariano, redatto dal responsabile unico del procedimento Giancarlo Corsano. Poi le successive deliberazioni della gunta comunale n. 95 del 26/04/2017 e 120 del 09/05/2017 con le quali venne approvato l'aggiornamento del documento preliminare della progettazione, in conseguenza della riduzione del numero degli alunni da ospitare da 600 a 500.

Rapporto di verifica finale emesso in data 07.12.2018 nel quale non si rilevano violazioni di normative vigenti né pregiudicano l'appaltabilità dell'opera, superabili nella fase di esecuzione dei lavori con specifiche indicazioni e prescrizioni impartite dalla direzione lavori nell'ambito delle competenze dettate dalla vigenti normative in materia. Progetto esecutivo valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, coerente con gli obiettivi dell'amministrazione e completo per l'indizione della gara di appalto dei lavori.

La Commissione giudicatrice completò i lavori a giugno 2019 dopo aver valutato le offerte pervenute a gennaio 2019.