Ariano: 20.000 mascherine alle parrocchie per la distribuzione In campo Cittadinanzattiva dopo aver ottenuto la disponibilità dalla Regione Campania

Cittadinanzattiva di Ariano Irpino ha ottenuto dalla Regione Campania la disponibilità di oltre 20.000 mascherine FFP2 e FFP3.

Di queste mascherine, FFP3 nel numero di 500 e FFP2 nel numero di 3.000, sono state consegnate alla direzione dell’ospedale Frangipane nella giornata di ieri.

"Abbiamo avuto la piena disponibilità dal Vescovo Sergio Melillo, per la curia, e dal maggiore Macchia, per gli Evangelici che attraverso le loro parrocchie le 20.000 mascherine saranno distribuite ai cittadini a partire da domenica 1 Novembre.

La scelta di rivolgerci a tali organizzazioni per la distribuzione e stata necessitata sia per evitare assembramenti e valutando il notevole impegno delle altre associazioni di volontariato impegnate notevolmente in questa fase acuta dell’epidemia. Nel ringraziare per la collaborazione ricevuta si invitano i cittadini a prendere contatti con le varie parrocchie per il ritiro delle mascherine."