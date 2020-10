Salgono i contagi nelle Rsa e strutture sanitarie irpine E' allarme in alta irpinia, ufita e Baronia

Sale il numero dei casi positivi nelle Rsa e strutture sanitarie irpine. E' di 21 persone tra pazienti e personale il totale dei contagi avvenuti all'interno della casa di riposo di Sturno. A darne notizia come sempre in maniera puntuale è stato il sindaco Vito Di Leo.

"Per tutti i pazienti e gli operatori sono state attivate di concerto con il dipartimento di prevenzione dell'Asl di Avellino e con i medici di base le procedure e le misure necessarie per la gestione della situazione epidemiologica. Sia gli ospiti che gli operatori della struttura sono quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi. Sono assistiti dal personale della struttura e costantemente monitorati dai medici di base e dell'Asl".

In precedenza era stata la volta di Nusco, Mirabella Eclano e Volturara. Attenzione puntata anche sulla struttura riabilitativa all’interno dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi dove sono rimasti contagiati anche qui operatori e degenti, alcuni dei quali trasferiti altrove e alla Rems di San Nicola Baronia dove è in corso l'indagine epidemiologica da parte dell'Asl. I contagiati al momento sarebbero cinque tra cui un operatore sanitario, un parente di un medico già positivo al Frangipane, un addetto alla vigilanza e una donna dipendente di un'impresa. Si attende il bilancio preciso e definitivo da parte dell'Asl di Avellino di tutte le strutture sanitarie conivolte in provincia di Avellino.