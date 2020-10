Covid, drive-in test: 387 tamponi effettuati in un giorno Continueranno i test a cura dell'Asl

Da oggi sono operative sul territorio provinciale le 5 postazioni drive-in dell’Asl di Avellino per l’effettuazione del tampone naso-faringeo per infezione da COVID-19. Le postazioni sono situate nei comuni di: Ariano Irpino, Avella, Avellino, Cervinara e Montella.

È possibile accedere al test molecolare tramite richiesta del Medico di Medicina Generale o su indicazione del Servizio di Epidemiologia e Prevenzione. La persona verrà contattata dall’Asl, tramite servizio Recall, due giorni prima dell’appuntamento e gli verranno fornite tutte le informazioni necessarie (data, orario e luogo per l’effettuazione del tampone molecolare).

Nella prima giornata sono stati effettuati 387 tamponi, così divisi:

? Ariano Irpino: 63 tamponi effettuati

? Avella: 93 tamponi effettuati

? Avellino: 123 tamponi effettuati

? Cervinara: 65 tamponi effettuati

? Montella: 43 tamponi effettuati