Ambulatori drive in, oggi 424 tamponi E domani si inaugura l'area Covid al Frangipane

Proseguono i tamponi in modalità Drive-in organizzati in tutta la provincia dall'Asl di Avellino. Oggi complessivamente ne sono stati eseguiti 424, così distribuiti: 74 ad Ariano Irpino, 71 a Cervinara, 81 a Montella e 198 ad Avella. Domani la postazione di Avella si sposterà al campo sportivo di Quindici così da soddisfare anche le richieste dei sindaci del Vallo Lauro. Intanto domani alle 10 verrà inaugurata l'Area Covid dell'ospedale Frangipane di Ariano chiamato a fronteggiare l'escalation di contagi anche in Valle Ufita. E al Moscati si è registrata un'altra vittima: non ce l'ha fatta una 91enne di Volturara arrivata ieri in gravi condizioni al Pronto Soccorso della Città Ospedaliera.