Mercato del lunedì: ordine e sicurezza a Grottaminarda Recepito l'appello del sindaco Angelo Cobino

Si è svolto regolarmente nella giornata di oggi e come ogni lunedì, il mercato di Grottaminarda. Il sindaco e l'amministrazione comunale avevano rivolto un appello al senso di responsabilità di ciascuno, esercenti ambulanti ed avventori, affinché si rispettassero le normative anti-contagio così come indicato nelle ordinanze numero 11 e 13 del mese maggio, quando, dopo il lockdown, con molta cautela, il mercato è stato riaperto.

«Il nostro tentativo è quello di coniugare il più possibile la sicurezza e l'economia – spiega il sindaco, Angelo Cobino – vorremo evitare nuove chiusure e visto che le normative ce lo consentono, stiamo assicurando l'apertura del cimitero in questi giorni importanti, ed allo stesso modo vogliamo assicurare il prosieguo del mercato settimanale.

Faccio appello al senso di responsabilità degli esercenti anche in futuro affinchè rispettino tutte le indicazioni delle ordinanze sul distanziamento degli stand, sull'uso di mascherine e guanti, sull'igienizzazione costante delle superfici su cui operano ed anche affinchè attuino una sensibilizzazione nei confronti di qualche avventore che non rispetta le regole.

Allo stesso modo mi rivolgo ai cittadini che si recano al mercato per le proprie compere, invitandoli ad indossare tassativamente la mascherina, ad osservare il distanziamento con le altre persone, ad evitare di attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando di fare capannelli.

Sta a noi - conclude il primo cittadino - riuscire a mantenere ancora in essere alcune delle nostre consuetudini della vita normale, prima che sopraggiungesse la pandemia, adeguandole ad un nuovo stile di vita, più sobrio e all'insegna del rispetto delle norme igieniche e comportamentali»