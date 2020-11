Covid, muore anziano di Avellino al Moscati Il decesso nel Covid Hospital del nosocomio avellinese

È deceduto questa mattina, nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 87enne di Avellino. L’uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era ricoverato dal 30 ottobre scorso in terapia subintensiva. Era affetto da patologie pregresse.

Attualmente i pazienti positivi al nuovo Coronavirus ricoverati all’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sono complessivamente 115 (distribuiti tra Covid Hospital, aree Covid plesso centrale, Plesso ospedaliero Landolfi). Di questi, 7 sono in terapia intensiva. Dal primo ottobre a oggi sono stato dimessi, tra clinicamente guariti e positivi in buone condizioni, 56 pazienti. Col decesso di oggi sono 23 i morti nell'ala Covid nel Moscati in sole tre settimane. I contagi continuano ad aumentare. Oltre duemila quelli accertati in Irpinia da inizio luglio.