Ariano perde la sua Regina: addio a Carmela Manna Si è spenta dolcemente la donna più longeva della città all'età di 106 anni

L'avevamo incontrata sorridente, grintosa e dolcissima come sempre lo scorso 30 giugno. Un compleanno seppur in tono minore a causa della pandemia ma comunque sentito e reso gioioso dalla sua straordinaria famiglia. E Carmela Manna aveva superato brillantemente anche questa insidia dei giorni nostri. Indenne al Covid, aveva avuto negli ultimi tempi problemi di deambulazione a causa di una caduta. Uno stop che l'aveva scoraggiata si, ma non abbattuta. Poi lentamente le sue condizioni si sono aggravate. Ed è di oggi la triste notizia comunicataci dalla sua adorata nipote Raffaela. Ariano perde la sua Regina, la nonnina più longeva della città all'età di 106 anni.

Nel giorno del suo compleanno l'ex commissario straordinario Silvana D'Agostino l'aveva omaggiata con queste parole: "La sua vita longeva è motivo di ammirazione e compiacimento per la nostra comunità.”

"Dio me li ha dati e io me li prendo, auguro a tutti voi di vivere più di me - ci aveva detto nonna Carmela - lunga vita a tutti e grazie alla mia famiglia per l'infinito affetto." Operata al femore un anno fa, era ritornata a sorridere grazie alla sua grinta e determinazione. Guai un capello o un indumento fuori posto, amava l'ordine e la precisione Carmela anche prima di essere intervistata nei nostri tanti incontri avuti nel corso degli ultimi anni.

Le sue tre figlie Maria, Rita e Adriana non l'hanno mai lasciata sola. Una cura amorevole, scrupolosa e attenta. Carmela era e sarà per sempre il loro orgoglio.