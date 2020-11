Covid, ambulanze in coda al Moscati. Boom di ricoveri Pronto soccorso di Avellino pieno. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus, assalto all'ospedale San Giuseppe Moscati. Pronto soccorso al collasso e ambulanze in coda nel pomeriggio di oggi a Contrada Amoretta. Già in serata i pazienti sono stati trasferiti nei reparti, ma la rete sanitaria irpina è in piena emergenza. Aumentano i degenti in terapia intensiva. Altri tre quelli trasferiti in poche ore. Attualmente i casi più gravi nella palazzina Alpi sono nove. I sanitari sono in affanno. Il pronto soccorso è pieno per l'arrivo a raffica delle ambulanze con a bordo casi covid, o sospetti covid. Ai pazienti non affetti da Coronavirus e con esigenze di ricovero, viene chiesto di accedere in Pronto Soccorso soltanto in caso di necessità. Disagi anche al Frangipane. Stesse scene con ambulanze in coda anche sul Tricolle. Il sindaco di Contrada, intanto, ha invitato tutti i cittadini a recarsi in ospedale solo se necessario. Ed è ancora boom di contagi in Irpinia: 213 nelle ultime ore. Guardando i numeri complessivi dell'emergenza sono oltre 2500 i casi di contagio in Irpinia. Il comune con più casi resta il capoluogo con 354 persone contagiate.