Ariano, Creta ora rischia di esplodere: appello al Prefetto La rabbia degli abitanti: "Il coprifuoco qui dura da una vita, abbandonati da tutti"

Terreni e uliveti allagati, strada impercorribile. Da oltre 15 giorni non si è mossa una sola foglia a Creta e la condotta ora rischia di esplodere come già accaduto nel luglio 2016.

Allora, vi fu una vera e propria cascata, alta circa 30 metri metri. L'asfalto venne sollevato dalla furia dell'acqua, fino a vomitare pietre verso le abitazioni e acqua a fiume nei terreni. Tutto cominciò così, come oggi ed è ciò che potrebbe nuovamente accadere.

La popolazione è esasperata: "L'Alto Calore non si è degnata neppure di rispondere ad un telefono. Siamo delle bestie - ci dicono arrabbiati gli abitanti. In campagna elettorale ci è stata promessa un'autostrada qui giù da parte di ogni politico, ora sono spariti nel nulla. Come è sparito il presidente dell'alto calore Michelangelo Ciarcia."

Vanno ricordati alcuni aspetti importanti. Si tratta di una condotta metà anni 70 quella di proprietà della Regione Campania realizzata dall'allora Cassa del Mezzogiorno e da anni letteralmente ignorata.

L'unico finanziamento ottenuto, nel novembre 2018, è stato quello di 70.000 euro dalla Protezione Civile della Regione Campania diretta da Claudia Campobasso. E tutto è partito da un nostro video reportage. Il Comune da allora ha assunto il ruolo di soggetto attuatore delle opere da realizzare con la massima urgenza mentre alla Protezione Civile quello dell'alta sorveglianza.

Sulla questione è intervenuta attivamente a più riprese Cittadinanzattiva la quale ha sollevato anche il problema dei ritardi nelle riparazioni sul tutto il territorio arianese, le ditte appaltatrici evidentemente non ce la fanno a far fronte alle numerose richieste. Non si contano le perdite soprattutto in molte zone rurali tra cui ultima in ordine di tempo contrada Santa Barbara, anche qui tra sprechi e negligenza nell'esecuzione dei lavori.