Covid, muore 75enne di Solofra. 4 decessi in Irpinia in 24 ore Quarto decesso in poche ore. Tre morti al Moscati, una donna e' deceduta al Frangipane

È deceduto poco fa, nell’area Covid del plesso Landolfi di Solofra dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, un 75enne di Solofra (Av). L’uomo, positivo al nuovo Coronavirus, era stato trasportato dagli operatori del 118 al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 20 ottobre scorso. Ricoverato al Covid Hospital, il 29 ottobre era stato trasferito al plesso Landolfi. Si tratta del quarto decesso in 24 ore in Irpinia. Tre i morti che ci sono al Moscati. Un decesso c'e' stato anche al Frangipane. Una triste sequenza che sembra non aver fine sta creando non poco allarme in Irpinia. I contagi intanto non si arrestano e sono oltre 2700 i positivi rintracciati dagli screening in quattro mesi.