Covid, giornata da incubo: 7 morti in Irpinia Sei al Moscati e uno al Frangipane

La giornata più nera da quando è riesplosa l'emergenza Covid, con 7 morti in meno di 24 ore in provincia di Avellino.

In serata è nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una 86enne di Nola. La donna era arrivata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 19 ottobre scorso. Risultata positiva al nuovo Coronavirus, era stata ricoverata in terapia subintensiva al Covid Hospital e poi trasferita, il 25 ottobre, in area rossa.

Nel pomeriggio erano deceduti nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, due pazienti: una 74enne di Mugnano del Cardinale e un 88enne di Monteforte Irpino.

La donna era stata trasportata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 22 ottobre scorso. Risultata positiva al nuovo Coronavirus, era stata ricoverata nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza. Il 24 ottobre era stata trasferita in terapia intensiva.

L’uomo era arrivato in gravi condizioni al Pronto soccorso il 30 ottobre. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato per poche ore nell’Unità operativa di Malattie Infettive, per essere subito intubato e trasferito nell’Unità operativa di Anestesia e a rianimazione del Covid Hospital.

In precedenza c'erano stati altri tre morti al Moscati. Un decesso anche al Frangipane di Ariano,