Esposito:"Sulle Rsa maggiore prevenzione e controlli rigorosi" Evitare il nascere di nuovi focolai all’interno delle strutture residenziali

Giovanni Esposito coordinatore regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili invita, vista la critica situazione epidemiologica da Covid-19 in corso di evoluzione, rivolge un appello e un invito pubblico a tutte le Rsa aperte, agli utenti anziani e disabili, ad adoperare e mettere in essere cautelativamente tutte le misure di sicurezza disposte e consigliate dai Dpcm e ordinanze regionali per la prevenzione del Covid-19.

Un invito pressante all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale oltre che il distanziamento sociale nelle strutture chiedendo anche agli organi di competenza deputati di attivarne i controlli per evitare il nascere di nuovi focolai all’interno delle strutture residenziali o semi che innalzerebbe di gran numero il numero dei positivi sui territori.

Esposito sollecita più controlli da parte degli organi di competenza nelle strutture per anziani e disabili e più rigore verso le misure consigliate per il contenimento dell’evoluzione dell’epidemia per la tutela della salute pubblica.