Un via vai di ambulanze Covid anche oggi ad Ariano Ancora una giornata di tour de force per i sanitari del pronto soccorso del Frangipane

Un via vai di ambulanze Covid anche oggi al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane. Ancora una giornata da tour de force. Non accadeva dalla scorsa primavera, dai giorni più bui dell'emergenza. Chi non ricorda le lunghe code di ambulanze e il grande lavoro di medici ed infermieri che per la verità non si è mai interrotto. Da tre giorni stesse identiche scene. Mezzi di soccorso giunti da ogni parte della provincia con personale a bordo munito di tute anti covid. Si tratta per lo più di pazienti anziani provenienti da case di cura. E c'è chi è giunto anche da fuori provincia, Salerno e Napoli. Ed è di oggi un secondo decesso nell'area Covid del Frangipane, si tratta di un 92enne di Montecalvo Irpino risultato positivo al Covid-19 affetto da patologie pregresse.