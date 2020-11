Gatto incastrato in un barattolo: un vigilantes lo salva Un gesto bellissimo e di profonda umanità quello compiuto da Gerardo Landi

La disavventura di un gatto rimasto incastrato con la testa in un barattolo di alluminio e il salvataggio di un vigilantes. E' successo durante la notte durante un normale servizio di controllo sul territorio da parte dell'agente Gerardo Landi di Ariano Irpino, dell'istituto di vigilanza Argo. Ha notato quel gattino immobile, sofferente, nervoso, quasi a centro strada, a rischio investimento e morte sicura. Si è fermato e dopo averlo messo in sicurezza lontano dalle auto in transito ha provveduto con cautela a liberarlo da quell'ostacolo che stava per diventare una trappola mortale. Respirava a fatica, invocava aiuto ma era molto spaventato. Dopo vari tentativi, è riuscito a sfilargli il muso dalla parte metallica ed è stato un sospiro di sollievo. Un gesto bellissimo e di profonda umanità da parte della guardia giurata arianese che meritava di essere raccontato.