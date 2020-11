Test rapidi a Greci, Cicchella: "Oggi non serve, è tardivo" "Trasferiremo solo altro carico di lavoro all'Asl, in un paese tranquillo a contagio zero"

"Apprendo attraverso “whatpp” che mercoledì 11 Novembre il sindaco del Comune di Greci ha deciso non di concerto con lo scrivente di effettuare i test rapidi Covid-19. Ritengo che tale esame, che rappresenta solo un'indagine preliminare e non un accertamento tecnico, andava fatto molto tempo prima ovvero nel periodo in cui la pandemia si era attenuata e vi spiego il motivo:

Tenuto conto che negli ultimi giorni vi è stato uno dei picchi più alti del contagio che ha visto a sua volta un intasamento dei nosocomi mandando l’Asl locale in tilt e riempiendo i già i reparti Covid, mi chiedo talora escano dei positivi come voglia regolarsi l’amministrazione comunale, facciamo tutti gli accertamenti di competenza - sierologico quantitativo e poi tampone con costi a carico dell'Ente? E con quali risorse?

Mandiamo a tutti in isolamento a casa?

Trasferiremo altro carico di lavoro all'Asl con il rischio che poi i nostri cittadini vengano ignorati perchè è un azione non concordata da chi svolge la sorveglianza sull'emergenza?

Beh allo stato odierno non credo sia possibile considerato che ci sono positivi in altri Comuni che attendono il tampone da circa 10 giorni con febbre in alcuni casi anche alta.

Ma vi è di più:

Immaginate il grande malessere che può creare in una persona un test rapido talora dia una presunta positività, in un paese dove ora non vi sono positivi?

L’errore più grande che si possa commettere in questo momento è intraprendere iniziative personali solo per verosimili azioni di protagonismo che a loro volta vanno a creare allarmismi.

Il tutto va risolto atteso il contagio zero e la grande emergenza in essere, con semplici azioni ed il buon senso di tutti a limitare gli spostamenti se non per legittime necessità. Forse i soldi pubblici In questo momento storico i soldi pubblici e dei cittadini andrebbero spesi meglio."

Carmelo Cicchella in qualità di consigliere libero dell’assise comunale del Comune di Greci si dissocia da questa iniziativa intrapresa comunicando fin da ora: "di ritenere responsabile l’amministrazione talora si venga a creare un malessere per la comunità di Greci che ho il privilegio di amministrare."