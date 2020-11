Emergenza covid, anche oggi 5 vittime al Moscati Nuovi decessi per il coronavirus

Anche oggi un triste bilancio di decessi per Covid. Sono 5 in tutto le persone morte a causa del Covid all'ospedale Moscati di Avellino. È deceduta ieri sera, nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza dell’Azienda ospedaliera di Avellino, una 93enne residente a Volturara Irpina. L’anziana, positiva al nuovo Coronavirus, era stata trasportata in gravi condizioni al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 3 novembre ed era stata ricoverata in terapia subintensiva nel reparto di Medicina d’Urgenza. Questa mattina è deceduta una 81enne di Avellino, ricoverata in terapia intensiva al Covid Hospital dell’Azienda Ospedaliera Moscati. Arrivata in pronto soccorso il 30 ottobre e risultata positiva al nuovo Coronavirus, era stata ricoverata prima nella terapia subintensiva del Covid Hospital e successivamente, il 2 novembre, era stata trasferita in terapia intensiva. Non è tutto. E' deceduta anche una 86enne di Aiello del Sabato che era stata ricoverata in gravi condizioni lo scorso 4 novembre.

Nel pomeriggio altri due decessi si tratta di un 65enne di Avella e un 72enne di Volturara Irpina. Il 65enne era arrivato al pronto soccorso della Città Ospedaliera il 16 ottobre sc scorso, risultato postivo al Covid, era stato ricoverato prima nell'area verde e poi in terapia subintensiva della Palazzina Alpi.

Il 72enne è stato trasportato in gravi condizioni ieri mattina al pronto soccorso del Moscati e ricoverato in terapia intensiva al Covid hospital.