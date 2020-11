Una donna di Castelfranci muore in area Covid al Frangipane 13 nuovi casi positivi alla Rsa di Savignano e a Melito Irpino contagiato medico del paese

Dopo il 52enne di Nola non ce l'ha fatta una donna di 64 anni di Castelfranci anche lei come il primo, ricoverata nel reparto Covid dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

Entrambi colpiti dal virus avevano patologie pregresse. Un week end quello appena trascorso di super lavoro per i sanitari del pronto soccorso. Un via vai di ambulanze con casi sospetti. Al centro fiere della Campania, in località Casone ancora una giornata di tamponi drive-in.

Territorio ai raggi x. Attenzione puntata su Savignano Irpino dove prosegue il processo di accertamento effettuato sugli ospiti della Rsa Don Orione.

Sono 13 i nuovi casi positivi. "Il centro medico sanitario - ha chiarito il sindaco Fabio Della Marra, responsabile del Coc - vive già una condizione di completo isolamento dalla popolazione esterna alla struttura, pertanto, l'ultimo dato, non grava ulteriormente sulle indagini del primo livello riguardante i cittadini residenti. Altri casi di positività, relativi ad ulteriori operatori della struttura, sono costantemente monitorati.

E a Melito Irpino il sindaco Michele Spinazzola unitamente al Coc ha chiesto all'Asl di effettuare con urgenza uno screening alla popolazione in modalità drive-in essendo stata riscontrata la positività al Covid-19 ad un medico di medicina generale in paese, attualmente sostituito da un collega.