Solofra: Sindaco positivo al primo tampone. Avellino: 507 casi Preoccupano i cluster ad Avellino. Casi a raffica nel capoluogo

Il coronavirus attacca l'Irpinia che supera quota 3400 contagi da inizio luglio e manda in tilt gli ospedali locali, come nel resto di Italia. Preoccupa il Capoluogo con i suoi 570 casi a cui si aggiungono i contagi a raffica nei comuni di Atripalda Monteforte e Mergogliano. Una mappa allargata del contagio interessa Avellino e comuni limitrofi e le cose non vanno meglio nella Valle dell'Irno. A Solofra ieri sera il sindaco Michele Vignola, ha annunciato dal suo profilo Facebook di essere risultato, al pari dell’assessore Francesco Coppola, positivo al tampone eseguito presso un laboratorio privato. Oggi farà un test molecolare per l’eventuale conferma. «Al momento sto bene, anche se avverto leggeri sintomi», scrive Vignola. In totale ieri l’Asl ha comunicato 185 nuovi positivi. Non si ferma la strage di anziani. Alla città ospedaliera hanno perso la vita un 77enne di Nola e una donna di 85 anni di Pago Vallo Lauro.

Il quadro dei contagi interessa ormai quasi tutti i comuni. Il report da luglio, compresi decessi e guariti, restituisce 3.469 casi in Irpinia. Avellino è a 507 casi di covid, segue Avella con 219, Mirabella Eclano a 176. Poi Montoro (160), Cervinara (139), Monteforte Irpino (113), Baiano (110), Mercogliano 105 casi, Ariano Irpino con 89 casi di contagio. Questi i primi nomi dei comuni con più casi a cui segue la lunga lista degli altri comuni irpini interessati dalle infezioni.