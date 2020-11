Covid, muore giovane donna ad Avellino: aveva 37 anni La donna era arrivata in gravi condizioni al Moscati lo scorso 26 ottobre

È deceduta ieri mattina, nell’Unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, una paziente 37enne residente a Cicciano (Na). La donna era stata trasportata in gravi condizioni al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 26 ottobre scorso. Risultata positiva al nuovo Coronavirus, era stata ricoverata prima al Covid Hospital e successivamente era stata trasferita nel reparto di Malattie Infettive. La paziente presentava gravi comorbilità. Dopo 14 giorni di degenza la donna non ce l' ha fatta. Si tratta della persona più giovane deceduta al Moscati affetta dal coronavirus. Un dato che inquieta e che va ad aggiungersi al lungo elenco di decessi registrati al Moscati di Avellino. Quarantadue morti in poco più di due mesi. Intanto oggi altri 103 casi di Covid sono stati accertati in Irpina. Oltre 3500 da inizio luglio. Di questi oltre 500 nel solo capoluogo . Proprio i clustar tra Avellino, Monteforte, Mercogliano e Atripalda preoccupano i cittadini. Le cose non vanno meglio nella Valle dell'Irno. Queste le zone. Attenzionate speciali in provincia di AVELLINO.