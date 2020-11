Covid, Ginecologia si blinda: Entrano solo le mamme in reparto L'avviso al Moscati. Struzziero: dobbiamo tutelare le partorienti e donne dai rischi del covid

Covid, rischio persone contagiate in corsia: il reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale San Giuseppe Moscati si blinda. Con un annuncio, diramato nel presidio e tra utenti dell'ospedale Avellinese, il primario Elisiario Struzziero avvisa le degenti e familiari delle nuove e più severe disposizioni. Un avviso diramato ieri e di immediata applicazione.

"Visto l'aumento considerevole di casi di covid-19 in Campania - si legge nella nota - si dispone il divieto di accesso in tutto l'ambito dell'Uoc di Ginecologia e Ostetricia a tutte le persone che non abbiano la necessità di afferire al reparto di degenza, o agli ambulatori o al pronto soccorso della stessa unità operativa".

Una scelta di necessità visti i rischi della pandemia. Senza contare il recente episodio che ha visto la presenza in reparto di una persona risultata positiva al coronavirus. Non un unico caso. L'aumento esponenziale dei casi motiva scelte maggiormente severe della dirigenza ospedaliera e del reparto stesso, che assiste le gestanti e altre donne in particolari momenti sanitari, come il parto. Insomma, in reparto potranno entrare solo le pazienti. "E' fatto divieto assoluto a tutti gli accompagnatori e accompagnatrici di accedere nell'Unità Operativa. Allo stesso modo - spiega nell'avviso il primario Elisiario Struzziero non è più consentito ad alcuno di accompagnare la partoriente in travaglioparto fino a nuova disposizione. Per loro l'attesa è a piano terra o nell'ambito della zona rossa.