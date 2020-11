Moscati, sos stallo per le bici elettriche. "Così meno smog" I sanitari, la svolta green per la mobilità, la richiesta

Uno stallo per le bici elettriche al Moscati. Sono molti i dipendenti dell’azienda ospedaliera che rinnovano la richiesta agli uffici amministrativi del presidio per poter raggiungere il luogo di lavoro a bordo dei mezzi green. La richiesta è di sistemare uno stallo per la sistemazione delle bici così da poter arrivare a bordo dei mezzi ecologici nella città ospedaliera, senza prendere l’auto, visto anche il numero ridotto di stalli per le vetture disponibili a ridosso del nosocomio di contrada Amoretta. Attualmente non esiste un vero e proprio stallo per poter lasciare le bici in sicurezza. Risultato? C’è chi si arrangia nel sistemarle nei pressi di alcune recinzioni, legandole con delle catene. La richiesta è stata inoltrata all’ufficio tecnico e quello dell’economato ma la risposta è attesa da tempo. Una soluzione quella di garantire gli stalli che potrebbe ben accordarsi con il programma cittadino, voluto dal sindaco Gianluca Festa,di una città a misura d’uomo con meno veicoli in transito per le strade della città.