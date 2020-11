Il Comune di Villanova aderisce alla delibera di Ariano Emergenza sanitaria e salvaguardia dell'ospedale Frangipane

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Enrico Franza in prima linea nella prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Attraverso il Coc il Comune sta monitorando lo stato dell’emergenza in atto , con la partecipazione degli assessori comunali, dei dirigenti comunali e di autorevoli esponenti delle forze dell’ordine dell’ordine locali e dell’Asl, al fine di essere costantemente informato e poter adottare tutte le precauzioni e le misure possibili a tutela della salute e dell’incolumità dei cittadini.

Un primo segnale di compattezza e vicinanza al territorio come auspicato dalla giunta Franza arriva da Villanova del Battista dove il sindaco Raffaele Panzetta insieme all'amministrazione comunale ha annunciato l'adesione all'unanimità alla delibera di giunta di Ariano. L'auspicio è che tutti i comuni limitrofi possano unirsi all'iniziativa. La delibera di Villanova del Battista è stata protocollata al Comune di Ariano Irpino, all'Asl di Avellino e alla locale caserma dei carabinieri.

I contenuti della delibera lo ricordiamo sono i seguenti:

Attivare presso l’ospedale Sant’Ottone Frangipane esclusivamente n. 33 posti letto dedicati Covid , divisi tra degenza ordinaria, sub intensiva e intensiva. Assicurare le urgenze, il trattamento dei malati oncologici, dializzati e cardiopatici, nonché di continuare il trattamento delle patologie di elezione in ogni reparto ospedaliero, anche se in maniera ridotta. Dare continuità assistenziale, anche tramite gli ambulatori, alle attività che si intendono indispensabili per garantire la salute dei cittadini. Sospendere i ricoveri programmati solo per quanto necessario, come indicato nelle note dell’unità di crisi regionale.

Di richiedere inoltre all’Asl:

Che per tutto il territorio del distretto sanitario le unità operative (Usca) vengano aumentate da 4 a 7, di porre particolare attenzione nell'assistenza domiciliare ai pazienti pauci-sintomatici, garantendo eventualmente un’assistenza anche extra-ospedaliera in strutture ricettive appositamente dedicate, la riattivazione del pre-triage presso l’Ospedale Sant’Ottone Frangipane al fine di assicurare percorsi separati a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, di implementare e velocizzare lo screening con tampone, sia sul territorio che nel nosocomio arianese, a salvaguardia della salute e dell’incolumità dell’intero personale, l’attuazione di idonee ed efficaci misure di sorveglianza e di prevenzione a salvaguardia dei degenti di strutture residenziali e/o di riabilitazione, per la tutela della incolumità dei degenti, di garantire le attività di urgenza e, comunque, il trattamento dei malati oncologici, dializzati, neurologici, cardiopatici e ortopedici, oltre che i parti, di intensificare le attività di prevenzione e sorveglianza sanitaria su tutto il territorio di competenza del distretto.

Collaborazione a tutte le istituzioni coivolte sul territorio, ciascuna per le proprie competenze, nella gestione della fase emergenziale, al fine di garantire una azione più efficace ed immediata di attuazione delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia in atto.

Di rendersi disponibili a collaborare attivamente con l'Asl, con il Sep e con tutte le forze dell'ordine locale per contenere al massimo la diffusione del contagio da Covid- 19 e soprattutto per velocizzare l’indagine epidemiologica di tracciamento dei contatti di positivi. Di avviare una campagna di comunicazione per la sensibilizzazione dei cittadini, coinvolgendo anche i Comuni viciniori , nello spirito di solidarietà e coesione territoriale, al rigoroso rispetto di tutte le misure anti- covid, richiamando il senso di responsabilità sino ad oggi dimostrato dalla comunità arianese, raccomandando in particolare di indossare sempre la mascherina, di mantenere il distanziamento sociale, di evitare assembramenti, di sanificarsi sempre le mani e di scaricare l’app immuni dal sito istituzionale dell’ente.