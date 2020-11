Covid, strage di anziani. Altri due morti al Moscati Stamane c'era stata un'altra vittima: un 75enne di Avellino

Covid, due decessi all'Ospedale Moscati di Avellino nel pomeriggio. Non si arresta la scia di morte in Irpinia. Sono deceduti questo pomeriggio, presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, due pazienti Covid positivi, una 82enne di Nusco (Av) e un 85enne residente ad Acerra (Na). La donna era ricoverata dal 25 ottobre scorso e dal 27 era in terapia subintensiva al Covid Hospital. L’uomo era stato trasportato al Pronto soccorso della Città ospedaliera l’8 novembre ed è deceduto nella terapia subintensiva dell’area Covid dell’Unità operativa di Medicina Interna.