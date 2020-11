Covid-19: ancora due decessi al Frangipane di Ariano Non ce l'hanno fatta una 87enne di Grottaminarda e un 53enne di Greci

Covid-19: ancora due decessi all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Si tratta di una 87enne di Grottaminarda ricoverata nell’area Covid e un 53enne di Greci in Medicina Covid.

Attualmente questa la situzione ricoveri nella struttura ospedaliera di via Maddalena:

7 pazienti (su 7 posti letto) in terapia intensiva, 12 (su 12 posti letto) in medicina Covid, 26 pazienti in area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in medicina e 10 (su 10 posti letto) in sub intensiva.

E' tornata attiva intanto dopo i lavori di adeguamento relativi ai posti a sedere la sala di attesa del pronto soccorso. Da oggi è stata riaperta all'utenza.