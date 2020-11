Covid, 4 morti in poche ore.Allerta a Montoro altri 19 contagi 135 i nuovi casi accertati dall'Asl

Ancora contagi da coronavirus in Irpinia. Non si arrestano i cluster del contagio in più comuni. Ancora casi ad Avellino, e ben 19 quelli che si registrano a Montoro. L'Azienda Sanitaria Locale comunica che, su 1.390 tamponi analizzati, complessivamente sono risultate positive al Covid 135 persone:

- 1, residente nel comune di Andretta;

- 2, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 3, residenti nel comune di Atripalda;

- 7, residenti nel comune di Avella;

- 16, residenti nel comune di Avellino;

- 3, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

- 5, residenti nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Calabritto;

- 4, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

- 1, residente nel comune di Carife;

- 2, residenti nel comune di Casalbore;

- 1, residente nel comune di Cesinali;

- 2, residenti nel comune di Chiusano San Domenico;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Conza della Campania;

- 1, residente nel comune di Flumeri;

- 3, residenti nel comune di Forino;

- 3, residenti nel comune di Frigento;

- 3, residenti nel comune di Gesualdo;

- 2, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 2, residenti nel comune di Lioni;

- 4, residenti nel comune di Mercogliano;

- 1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

- 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 2, residenti nel comune di Montefredane;

- 2, residenti nel comune di Montella;

- 19, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 1, residente nel comune di Paternopoli;

- 1, residente nel comune di Pietradefusi;

- 1, residente nel comune di Pietrastornina;

- 3, residente nel comune di Prata Principato Ultra;

- 2, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 1, residente nel comune di Salza Irpina;

- 1, residente nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 1, residente nel comune di Santa Paolina;

- 3, residenti nel comune di Senerchia;

- 2, residenti nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Sirignano;

- 7, residenti nel comune di Solofra;

- 4, residenti nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Tufo;

- 5, residenti nel comune di Vallata;

- 4, residenti nel comune di Volturara Irpina.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.