Ariano, scempio rifiuti: amianto e ingombranti a cielo aperto Intervento delle Guardie Ambientali Centro Italia

Ancora un deposito incontrollato di rifiuti nella verde campagna arianese. Un fenomeno purtroppo molto diffuso nelle aree interne.

A portare alla luce l’ennesimo scempio ambientale dopo una segnalazione, sono state le guardie ambientali centro Italia con il maresciallo Mario Oliva. L’allarme arriva da località Sant’Angelo a Torricelli zona meglio nota come Capocastagno.

Gli ultimi sversamenti abusivi sono avvenuti durante la notte. Rifiuti a cielo aperto di ogni genere tra cui amianto così come sta accadendo da tempo nelle località martoriate di Tesoro, Stratola e Santa Maria a Tuoro.

Una situazione insostenibile, che rischia di precipitare ulteriormente se non si interverrà tempestivamente. Il Comune è già al lavoro per mettere in atto soluzioni più efficaci rispetto alle isole ecologiche rivelatesi finora inefficaci.

Ad agire sono per lo più persone che spesso arrivano appositamente anche da fuori nei luoghi più impensabili e isolati come nel caso di Sant'Angelo a Torricelli. E nonostante i controlli della polizia municipale costanti e severi. L'attività del comando di Piazza Mazzini ottimanente diretto dal maggiore Gerardo Schiavo ha consentito di denunciare diversi incivili. Controlli che non cesseranno minimamente, ma che verranno ulteriormente intensificati.