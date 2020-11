Covid: Di Greci e Melito Irpino gli ultimi decessi ad Ariano Dolore nella piccola comunità di Greci, due morti nel giro di 24 ore

Sono di Greci e Melito Irpino i pazienti deceduti ieri nel reparto di medicina Covid dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, rispettivamente di 88 e 87 anni.

Dolore nella piccola comunità di Greci, due morti nel giro di 24 ore. Nella giornata precedente era stata la volta di un 53enne. Entrambi ricoverati nella struttura ospedaliera arianese e persone molto stimate dalla comunità grecese.

Questa la situazione attuale al Frangipane: ricoverati 7 pazienti (su 7 posti letto) in terapia intensiva, 10 (su 12 posti letto) in medicina Covid, 26 in area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in medicina e 10 (su 10 posti letto) in sub intensiva.