"Campania zona rossa a causa del malgoverno della sanità" Interrogazione del deputato Generoso Maraia al Ministero della Salute

"I motivi per cui la Campania adesso si trova in Area Rossa li ho evidenziati in un'interrogazione che l'altro giorno ho inviato al Ministro della Salute. I numeri comunicati dalla Regione Campania non erano veritieri, aumentando solo sulla carta i posti letto e le terapie intensive disponibili. Numeri che lo stesso De Luca ha dichiarato a mezzo stampa, passando in una notte, il 5 novembre, da 234 a 590. Nella realtà questi posti non sono veramente disponibili, perché non sono utilizzabili!" E' quanto scrive in una nota il deputato arianese Generoso Maraia.

Un aumento senza che siano state indicate le risorse economiche e di personale con le quali dare seguito a tale disposizione.

Inoltre, stando al Piano di riorganizzazione/potenziamento ci sarebbe dovuto essere un aumento a 834 posti letto di terapia intensiva, rispetto ai 621 previsti ma, come confermato dalla Regione, non solo non è stato raggiunto l’obbiettivo prefissato, ma, in piena epidemia, non sono stati raggiunti nemmeno i livelli decisi nel 2018, calibrati per una fase non emergenziale.

De Luca fa riferimento ad unaltro dato, quello di 3.160 posti letto di degenza ma che fanno riferimento non solo alle strutture pubbliche ma anche a quelle private!

A pagare sulla loro pelle, gli errori di De Luca, purtroppo - continua Maraia - sono i cittadini campani, che si trovano a fronteggiare l'epidemia e la crisi economica che ne consegue.

Andava fatto subito qualcosa la situazione è molto grave, e come Governo nazionale bisognava intervenire, e abbiamo dichiarato la zona rossa in Campania, mettendo al primo posto la salute dei cittadini.

De Luca - conclude Maraia - ha tutta la responsabilità politica di aver malgovernato la sanità campana negli ultimi anni. Adesso vanno sostenute le attività e quei cittadini che inevitabilmente verranno danneggiati dall'epidemia e dalle incapienze e incapacità del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca." Fin qui la nota del deputato.