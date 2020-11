Ancora 12 nuovi casi a Montoro. A Forino muore il parroco Al Frangipane 44 persone ricoverate

Ancora 12 nuovi casi di positività a Montoro. E nel comune di Forino è morto il parroco Don Biagio Pellecchia. A Comunicare la morte del prelato, il sindaco Antonio Olivieri che atraverso facebook ha annullato i funerali in programma per oggi. "Mi è stata da poco comunicata dall'Asl la positività al Covid di Don Biagio Pellecchia. Una notizia che ha lasciato tutti sgomenti. Le esequie sono annullate. I contatti stretti sono invitati a mettersi immediatamente in isolamento". Don Biagio molto amato dalla sua comunità da tempo lottava con un brutto male. La scoperta della positivià al Covid solo dopo la sua morte.

A Montoro inoltre, il sindaco Girolamo Giaquinto ha comunciati i 12 nuovi casi positivi: "I predetti sono tutti già in isolamento domiciliare e quasi tutti ricollegabili a casi già conclamati. Giunga a tutti la vicinanza della comunità e l'augurio di una pronta guarigione.

Comunichiamo, altresì, la guarigione di 4 nostri concittadini". Intanto Presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sono in questo momento ricoverati 118 pazienti Covid positivi. 9 sono nell’area rossa (terapia intensiva) del Covid Hospital, 37 nell’area verde e gialla; 14 sono ricoverati nell’Unità operativa di Malattie infettive, 14 in Medicina Interna, 17 in Medicina d’Urgenza/Geriatria e 27 al plesso ospedaliero Landolfi di Solofra. Le unità operative citate sono state parzialmente o interamente riconvertite in aree Covid. Non sono inclusi nel conteggio i pazienti che si trovano nell’area Covid del Pronto soccorso.

Mentre al “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: 6 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 12 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid; 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.