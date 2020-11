Autostrada A16, chiusi per una notte 2 tratti a Grottaminarda I percorsi alternativi consigliati

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire, in orario notturno, diverse attivita', quali prove di carico sul viadotto "Serra dei Lupi", lavori di mautenzione delle gallerie "Scampitella", "Bagno" e "Montevaccaro" e ad attivita' propedeutiche alla progettazione della riqualifica delle barriere bordo ponte dei viadotti "Lamia" e "Omero Fabriani", dalle 22:00 di martedi' 17 alle 6:00 di mercoledi' 18 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sara' chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Lacedonia, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Calaggio sud", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per le lunghe percorrenze, da Napoli verso la Puglia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, procedere sulla SS90 verso Foggia fino a Bovino e sulla SR1 fino a Candela da dove si potra' rientrare sulla A16 in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto; per il traffico locale diretto a Vallata, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita; sara' chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Calaggio ovest", situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, si potranno seguire le indicazioni per Bovino e immettersi sulla SR1 verso Bovino/Napoli e successivamente sulla SS90, con rientro sulla A16 alla stazione di Grottaminarda.